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Muş ve Bitlis için yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış öncesi Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 11, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 ve Hakkari'de 8 derece olması beklenmektedir" denildi. - MUŞ

Bitlis, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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