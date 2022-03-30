Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor

30.03.2022 10:00
Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor

Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Bir hafta önce etkili olan kar nedeniyle kentte kapanan 211 köy yolundan 209'unu açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı olan 2 köy yolun da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kentte 2 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğunu aktardı.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacaklarını kaydetti.

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Bitlis, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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