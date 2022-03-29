Muş ve Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Muş ve Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor

29.03.2022 10:21
Muş ve Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Muş ve Bitlis'te ekili olan kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Muş ve Bitlis'te ekili olan kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için söz konusu yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirten Yentür, "Yol genişletme çalışması da yürüten ekiplerimiz karlı olan mezra yollarını da açmaya başladı. Üçevler grup köy yolunda 24 saat esasına göre yol açma çalışması yürütüyoruz." dedi.

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz da 15 kilometrelik yolu 72 saatte açabildiklerini belirterek, "Üçevler grup köy yolunda zorlu mesaimiz sürüyor. Bölgede fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3-5 metreye ulaşmış. Çığ tehlikesine rağmen vatandaşların ulaşımlarını sağlamaları için gece gündüz çalışıyoruz. 3 gündür bölgede yürüttüğümüz çalışmayla 55 kilometrelik yolun sadece 15 kilometrelik kısmını kardan temizleyebildik. Bu bölgedeki 21 mezraya ulaşım sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 5 yerleşim yerinin yolunun kardan kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

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Van, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim biriminin yolu kapandı Van, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim biriminin yolu kapandı

Bitlis, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş ve Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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