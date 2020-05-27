Muş ve Hakkari'de çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Muş ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik kapsamında sokağa çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Muş'ta sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.

Çocuğunu eğlenmesi için parka götüren Dilber Kan, ellerinden geldiğince sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hakkari'de de ebeveynleriyle evlerinin yakınlarındaki parklara gelen çocuklar gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar bisiklet sürerken, bazıları ise salıncaklarda sallanarak keyifli zaman geçirdi.

Vatandaşlardan İsa Erkaya, çocuklarının parkta güzel zaman geçirdiğini belirtti.