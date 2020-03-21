Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

1 saat önce

Muş ve Hakkari'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Muş ve Hakkari'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

Çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü. Bazı vatandaşlar da araç konvoyu oluşturarak sağlıkçılara destek verdi.

Vatandaşlardan Yaşar Kalır, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini belirterek, "Hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarının bu dirayetli, gece gündüz demeden çalışmalarını televizyon ve sosyal medyadan izliyoruz. İnşallah devletimiz kısa sürede bu virüsün üstesinden gelecek." dedi.

Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çin Halk Cumhuriyeti, Hakkari, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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