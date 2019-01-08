Son Dakika Haberleri: Muş ve Van'da Eğitime Kar Engeli

Muş ve Van'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

MUŞ/ Muş'un Varto ve Hasköy ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Muş ve Van'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
MUŞ/ Muş'un Varto ve Hasköy ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Varto ve Hasköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.


Van'ın Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Hasköy, Varto, Van, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi CHP Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi

Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:53:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş ve Van'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]