Muş ve Van'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
MUŞ/ Muş'un Varto ve Hasköy ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
MUŞ/ Muş
'un Varto
ve Hasköy
ilçeleri ile Van
'ın Çaldıran
ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Varto ve Hasköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Van'ın Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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