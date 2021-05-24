Bir anda yola fırladı, metrelerce öteye böyle savruldu - Son Dakika

Bir anda yola fırladı, metrelerce öteye böyle savruldu

Muş ve Van'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına takıldı

VAN - Muş ve Van'da meydana gelen 6 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay MOBESE kameralarına takılan kazaları yayınladı. Muş'ta, trafik ışıklarında duran aracın önünden karşıya koşarak geçmeye çalışan bir vatandaşa başka bir aracın çarpmasıyla metrelerce havaya fırladı. Havaya fırlayan vatandaş orta refüjdeki çimlere düştüğü görüldü. Diğer bir kazası ise kırmızı ışık ihlali eden kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpışıyor. Kamyonetin yan yattığı görülüyor.

Diğer 4 kaza ise Van'da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, kaza görüntülerinin sonunda, "Hız kurallarını uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi" ifadelerine yer verdi.