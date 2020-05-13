MUŞ Yasak kalkınca, parka akın ettiler - Son Dakika

Yasak kalkınca, parka akın ettiler

DÜNYA genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, yasağın kalktığı saatlerde parklara akın etti.

Muş'un Varto ilçesinde saat 11.00'ı gösterdiğinde uzun süradir evden dışarı çıkmaşan çocuklar soluğu parklarda aldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındaki gençler ve çocuklardan 0-14 yaş grubunda olanlar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Muş'un Varto ilçesinde belirtilen saatler içerisinde yasağın kalktığını duyan çocuklar kyarak gittikleri parklarda doyasıya eğlendi.

Varto Belediyesi Ceylan Önkol parkında oynayan çocuklardan Ceren Yetkiner, "Yaklaşık iki aydır dışarı çıkmadık, haliyle evde sıkıldık. Kardeşlerimle birlikte oyun oynamaya geldik. Saatimiz dolduğunda eve döneceğiz" diye konuştu.

Gümgüm mahallesinde oturan ve parka kardeşi ile geldiğini söyleyen İlayda Dikici ise, "Evde çok sıkılmıştık. Kısa süreliğine de olsa yasağın kalkması bizi sevindirdi. İznimizi hep oynayarak geçireceğiz" dedi.