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MUŞ Yaylaya göç başladı

3 saat önce

Yaylaya göç başladıMuş'un Sürügüden köyünde yaşayanlar, eşyalarını doldurdukları 15 traktör ve önlerine kattıkları binlerce küçük ve büyükbaş hayvanla yayla gitmek için yola çıktı.

Yaylaya göç başladı
Muş'un Sürügüden köyünde yaşayanlar, eşyalarını doldurdukları 15 traktör ve önlerine kattıkları binlerce küçük ve büyükbaş hayvanla yayla gitmek için yola çıktı.
Havaların ısınmasıyla birlikte 70 hane, 600 nüfuslu Sürügüden köyünde vatandaşlar yaylaya çıkmaya başladı. Köylüler, yaylaya götürecekleri eşyaları traktöre yükledikten sonra yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıkardı. Yaylaların serin olması nedeniyle hayvanları yaylaya çıkarmak zorunda kaldıklarını söyleyen Fesih Seyhan, köylüler her yıl kendi aralarında kararlaştırdıkları bir günde toplu olarak yaylaya gittiklerini söyledi. Köydeki tüm ailelerin yaylaya çıktığını söyleyen Seyhan, Yayla yolunun çok dik ve bozuk olması nedeniyle güçlükle gidiyoruz. Eşyaları getirdikten sonra her aile kalacakları taştan evlerin üstünü ağaçlarla kapatarak üzerine naylon ve ağaç yaprakları atarak kalacakları yere yerleşirler. Hayvanlar için de yer yaptıktan sonra 2 ay burada kalacağız. Hayvanların sütünü sağıp peynir ve tere yağı yaptıktan sonra her gün sabahları yaylaya gelen mandıracılara ürünlerimizi satıyoruz. Temiz hava, doğal gıdalarla beslenmenin zevkine diyecek yok dedi.
Yayladaki kadınlar ise tüm yükü kendilerinin çektiğini belirterek, sabahın erken saatlerinde uyanıp kahvaltı hazırlamak, tandırda ekmek pişirmek, ev işleri ile uğraşmak yanında günde 2 defa hayvanların sütünü sağmak, peynir, tereyağı yapmak gibi işler nedeniyle çok yorulduklarını belirttiler.
MUŞ Yaylaya göç başladı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:34 Kaynak: DHA
Seyhan, Muş, Güncel
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