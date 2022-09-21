Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi

21.09.2022 20:38
Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi

Son dakika haberlerine göre Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildiYAZAR Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına, Ayten Öztürk'ün 1992 yılında Elazığ'da öldürülmesine ilişkin davada, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi.

Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi

YAZAR Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına, Ayten Öztürk'ün 1992 yılında Elazığ'da öldürülmesine ilişkin davada, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi. Mahkeme, aynı dosya ile birleşen aralarında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da bulunduğu JİTEM davasında ise yargılamanın devamına hükmetti.

2015 yılında güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Musa Anter davası, Yargıtay'ın kararı ile 2016'da JİTEM davası ve 2018'de de Ayten Öztürk'ün öldürülmesine ilişkin dava ile birleşti. Birleşen dosyalarla çoğu firari 18 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada söz alan taraf vekilleri ile Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmemesini, 'insanlığa karşı işlenen suç' kapsamında yargılamanın devam etmesini talep etti. Bazı avukatlar da firari sanık Aziz Turan'ın ifadelerinin istinabe yoluyla dosyaya kazandırılması gerektiğini, daha önce basına konuşan bu sanığın ifadelerinin dosyaya kazandırılmadan düşme kararı verilmemesini istedi.MAHKEME 2 DOSYADA DÜŞME KARARI VERDİAvukat beyanlarının ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği, Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi, Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile Ayten Öztürk'ün 1992 yılında Elazığ'da işkence yapılarak öldürülmesi olaylarıyla ilgili sanıklar yönünden düşme kararı; 2013'de Diyarbakır'da birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemleri nedeniyle açılan davanın zaman aşımı kapsamında olmaması nedeniyle ayrı bir esas numarası verilerek yargılamanın sürmesini talep etti.Bazı sanık avukatları da mahkemenin savcının mütalaasın doğrultusunda karar vermesini talep etti.ANTER DAVASINDA 'ZAMAN AŞIMI' KARARI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Musa Anter ve Ayten Öztürk davası kapsamında yargılanan sanıklar yönünden düşme kararı verdi. JİTEM davasında yargılamanın devamına hükmeden mahkeme, her 3 dosyada da yargılanan sanıklar yönünden yakalama kararının devamına, sadece Musa Anter dosyasında yargılanan tutuksuz sanık Hamit Yıldırım ile ilgili adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

Haber:  ?Özkan ARSLAN/ ANKARA, -


YORUMLAR
500
Musa Anter cinayeti davası 'zaman aşımı' gerekçesiyle düştü Musa Anter cinayeti davası 'zaman aşımı' gerekçesiyle düştü Musa Anter Cinayeti Davası, Zaman Aşımı Gerekçesiyle Düştü Musa Anter Cinayeti Davası, Zaman Aşımı Gerekçesiyle Düştü
Kaynak: DHA

Orhan Miroğlu, Ayten Öztürk, Diyarbakır, Musa Anter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement