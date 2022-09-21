Son dakika haberleri | Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi

Musa Anter davasında, 'zaman aşımı' kararı verildi

YAZAR Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına, Ayten Öztürk'ün 1992 yılında Elazığ'da öldürülmesine ilişkin davada, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi. Mahkeme, aynı dosya ile birleşen aralarında 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da bulunduğu JİTEM davasında ise yargılamanın devamına hükmetti.

2015 yılında güvenlik gerekçesiyle Ankara 'ya nakledilen Musa Anter davası, Yargıtay 'ın kararı ile 2016'da JİTEM davası ve 2018'de de Ayten Öztürk'ün öldürülmesine ilişkin dava ile birleşti. Birleşen dosyalarla çoğu firari 18 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada söz alan taraf vekilleri ile Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmemesini, 'insanlığa karşı işlenen suç' kapsamında yargılamanın devam etmesini talep etti. Bazı avukatlar da firari sanık Aziz Turan 'ın ifadelerinin istinabe yoluyla dosyaya kazandırılması gerektiğini, daha önce basına konuşan bu sanığın ifadelerinin dosyaya kazandırılmadan düşme kararı verilmemesini istedi.MAHKEME 2 DOSYADA DÜŞME KARARI VERDİAvukat beyanlarının ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı , TCK'nın ilgili maddeleri gereği, Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi, Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile Ayten Öztürk'ün 1992 yılında Elazığ'da işkence yapılarak öldürülmesi olaylarıyla ilgili sanıklar yönünden düşme kararı; 2013'de Diyarbakır'da birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemleri nedeniyle açılan davanın zaman aşımı kapsamında olmaması nedeniyle ayrı bir esas numarası verilerek yargılamanın sürmesini talep etti.Bazı sanık avukatları da mahkemenin savcının mütalaasın doğrultusunda karar vermesini talep etti.ANTER DAVASINDA 'ZAMAN AŞIMI' KARARI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Musa Anter ve Ayten Öztürk davası kapsamında yargılanan sanıklar yönünden düşme kararı verdi. JİTEM davasında yargılamanın devamına hükmeden mahkeme, her 3 dosyada da yargılanan sanıklar yönünden yakalama kararının devamına, sadece Musa Anter dosyasında yargılanan tutuksuz sanık Hamit Yıldırım ile ilgili adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

Haber: ?Özkan ARSLAN/ ANKARA, -