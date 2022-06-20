Musa Anter'in 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır 'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmada, sanık Cemil Işık'ın Almanya 'da öldürülmesine ilişkin polis amirliğinden gerekli bilginin temini için Adalet Bakanlığı 'na yazılan yazıya yine cevap vermediği belirtildi.

Gazeteci ve yazar Musa Anter 'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 20 Eylül 'de zaman aşımına uğrayacak olan dava, 15 Eylül'e ertelendi.

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Kaynak: ANKA

Musa Anter, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Musa Anter Davasının Duruşması, Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapılacak - Son Dakika

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