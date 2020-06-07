Musa Aydın: "Amacımız 4 geleneksel güreşi de yapmak" - Son Dakika

Musa Aydın: "Amacımız 4 geleneksel güreşi de yapmak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kumluca, Kurtdere, Elmalı ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 1'er hafta veya 10'ar gün arayla yapmayı planladıklarını açıkladı.

Musa Aydın:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kumluca, Kurtdere, Elmalı ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 1'er hafta veya 10'ar gün arayla yapmayı planladıklarını açıkladı.


Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.


"3-5 Temmuz tarihleri çok erken"


Korona virüsün dünyayı tehdit altına aldığını ve birçok organizasyonun bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiren Aydın, "Sadece Yağlı Güreş'te değil tüm alanlarda zarar oldu. Ancak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun üstün gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanımızın üstün gayretleri, İç İşleri Bakanımızın alınan tedbirleri uygulamasındaki başarısı, Bakanlar Kurulu'nun üstün gayretleri, 82 milyon Türk milletinin el birliğiyle bütün kurallara uyarak korona virüs pandemisini kontrol altına almış bulunmaktayız. Ancak 3-5 Temmuz tarihleri çok erken. Normalleşme sürecine yeni başladığımız için o tarihlerde bu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasının mümkün olamayacağını gördük. Ondan dolayı 3 Temmuz, Kırkpınar'ın başladığı günde Edirne Belediye Başkanımız, Kırkpınar Ağamız ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile Edirne'de bir toplantı yapma kararını aldık. Süreci gözlemleyeceğiz. İnşallah süreç daha da iyiye doğru gidecek ve 1 ay içerisinde bu sürecin biteceğine inanıyoruz. O bittikten sonra 3 Temmuz'da tarih konusunda rahat bir karar verme durumuna geleceğiz. Yine Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kararları vereceğiz" ifadelerini kullandı.


"Amacımız 4 tane geleneksel güreşin 4'ünü de yapmak"


"Amacımız 4 tane geleneksel güreşin 4'ünün de yapılması" diyen Başkan Musa Aydın, şöyle devam etti:


"Çünkü bunlar pehlivanlar için çok önemli, boy atlama var. Kumluca, Kurtdere, Elmalı ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 1'er hafta veya 10'ar gün arayla yapmayı planlıyoruz. Kimsenin hakkının yenmemesi için, herkesin bir üst boya çıkma durumu olduğu için böyle bir imkanı kaçırmamaları adına dört güreşin de yapılması taraftarıyız. Ancak sağlık bizim için önemli. O anki şartlara göre gerekli açıklamayı yapacağız."


"Bugünden yarını görmek zor"


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı tarihe ilişkin alternatif bir tarih belirleyip, belirlemedikleri yönünde gelen bir soruyu ise Musa Aydın, "Bugünden yarını görmek zor. Geçen sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yaptık, bu sene böyle korona virüsle karşı karşıya kalacağımızı hiç düşünmedik. Dünya hazırlıksız biçimde yakalandı. Her alanda bütün güçlü ülkeleri de etkiledi. Şükürler olsun ülke olarak başarılı bir sınav geçirdik. Avrupa'nın birçok ülkesine hatta Amerika'ya tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu durumdan çok gururluyum. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii virüs kontrol altına alındı demek bitti demek değildir. Tedbiri elden bırakmamız, kurallara uymamız lazım. İnşallah kısa sürede normal döneme kavuşacağız diyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Musa Aydın, Kırkpınar, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Musa Aydın: 'Amacımız 4 geleneksel güreşi de yapmak' - Son Dakika Spor
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