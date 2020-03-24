Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Belirsizlik sporcularımızı da olumsuz etkilemişti. Bu erteleme kararı ile belirsizlik ortadan kalktı" dedi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı ertelediğini açıklamasının ardından Türkiye Güreş Federasyonu Musa Aydın, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.



Belirsizliğin sona ermesinden dolayı rahatladıklarını belirten Başkan Aydın, "Önce Macaristan sonra da Bulgaristan'da yapılması planlanan olimpiyat elemeleri iptal edilmişti. Ayrıca güreşçilerimiz günlerdir antrenman yapamıyorlar. Telefon yoluyla sürekli olarak kendilerini takip ettik. Ama bu belirsizlik sporcularımızı da olumsuz etkilemişti. Bu erteleme kararı ile belirsizlik ortadan kalktı. Şimdi öncelikle bu virüsün ülkemizden tamamen gitmesini bekleyeceğiz. Yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Biz her zaman önce sağlık diyoruz. Tehlike geçtikten sonra teknik heyetimizle birlikte yeni bir çalışma programı hazırlayacağız. Ardından da UWW'nin belirleyeceği tarihlerde yapılacak kotalarda başarılı olup, 2021 Tokyo olimpiyatlarında yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Taha Akgül en büyük altın madalya adayımız"



Taha Akgül'ün olimpiyatlar öncesinde sakatlık yaşamasıyla morallerinin bozulduğunu da dile getiren Musa Aydın "Taha Akgül bizim en büyük altın madalya adayımız. Dolayısıyla bu erteleme onun da daha iyi hazırlanmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Aydın, açıklamasının sonunda da tüm vatandaşlara seslenerek, "Şu an tüm dünya önemli bir sağlık tehlikesiyle karşı karşıya. Lütfen işiniz olmadığı sürece evden çıkmayın. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye" diye konuştu. - İSTANBUL