Musa Aydın'dan Batman Petrolspor Güreş Takımı'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Batman Petrolspor Güreş Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Batman Valisi Hulusi Şahin ile Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü ve Batman Petrolspor Kulübü Başkanı Mustafa Demir'in de katıldığı ziyarette, Başkan Aydın ve beraberindekiler güreşçilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, Batman Petrolspor'un Türkiye güreşi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Batman Petrolspor, Güneydoğu'nun ülke sporuna açılan kapısı diyebiliriz. Burada çok yetenekli gençler var. Kulüp olarak da son derece sistemli bir şekilde çalışıyorlar. Ayrıca Güreşi çok seven Batman Valisi Hulusi Şahin ile Batman Petrolspor Başkanı ve Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'de bu kulübe büyük destek veriyor. Bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak tüm kulüplerimizin olduğu gibi Batman Petrolspor kulübümüzün her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Musa Aydın, Vali Hulusi Şahin ile Mustafa Demir'e milli takım eşofmanı hediye etti.

Antrenman salonunda idmanı izleyen heyet, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.