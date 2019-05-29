Musa Aydın'dan Bayram Şit için taziye mesajı
46 dakika önce
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Aydın, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bayram Şit yaşayan en eski olimpiyat şampiyonuydu. Gerek sporculuğu, gerekse de sporu bıraktıktan sonraki örnek yaşantısıyla gönüllere taht kurmuş bir isimdi. Hastalığı boyunca hep yanındaydık. Bizlere sürekli Türk güreşine olan sevdasını anlatırdı. Bugün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk güreşine ismini altın harflerle yazdıran Bayram Şit ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyorum."
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