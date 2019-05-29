Son Dakika Haberleri: Musa Aydın'dan Bayram Şit için taziye mesajı
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Musa Aydın'dan Bayram Şit için taziye mesajı

46 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit için taziye mesajı yayımladı.

Musa Aydın'dan Bayram Şit için taziye mesajı, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Aydın, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bayram Şit yaşayan en eski olimpiyat şampiyonuydu. Gerek sporculuğu, gerekse de sporu bıraktıktan sonraki örnek yaşantısıyla gönüllere taht kurmuş bir isimdi. Hastalığı boyunca hep yanındaydık. Bizlere sürekli Türk güreşine olan sevdasını anlatırdı. Bugün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk güreşine ismini altın harflerle yazdıran Bayram Şit ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: AA
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