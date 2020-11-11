Musa Aydın'dan Beşiktaş'a ziyaret - Son Dakika

Musa Aydın'dan Beşiktaş'a ziyaret

11.11.2020 21:33
Musa Aydın'dan Beşiktaş'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübü'nü Vodafone Park'ta ziyaret etti. Musa Aydın'ı Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Fatih Hakan Avşar ağırlarken ziyarette Beşiktaş Kulübü Güreş Şubesi Genel Menajeri Necdet Uçar ve İdari Menajer Yardımcısı Burhan Özel de yer aldı. Görüşmenin sonunda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a Beşiktaş forması hediye edildi.

(İHA)

Musa Aydın'dan Beşiktaş'a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Musa Aydın, Güreş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Musa Aydın'dan Beşiktaş'a ziyaret - Son Dakika Spor


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