Musa Aydın'dan ENKA Spor Kulübüne ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ENKA Spor Kulübünü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ENKA Spor Kulübünde genel müdür Ekrem Ay ile bir araya gelen Aydın, malzeme desteğinde de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekrem Ay, ziyaret ve desteklerinden dolayı Aydın'a teşekkür ederek, "Pandemi sürecine rağmen federasyon olarak üstün gayretlerinizi takip ediyoruz. Geçen hafta sonu alınan madalyalarla yüreğimizi bir kez daha kabarttınız. Ayrıca tek tek kulüpleri ziyaret ederek malzeme desteğinde bulunuyorsunuz. Her şey için sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Musa Aydın ise ENKA Spor Kulübünün özellikle kadın güreşçilere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Kadın güreşinde artık dünyanın en iddialı takımlarından biri olduk. Bu başarıda sizlerin ve diğer kulüplerimizin payı da büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Aydın, genel müdür Ay'a milli takım eşofmanı hediye etti.