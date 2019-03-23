Son Dakika Haberleri: Musa Aydın'dan Grekoromen Güreşçilere Ziyaret

Musa Aydın'dan Grekoromen Güreşçilere Ziyaret

36 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde son hazırlık kampını yapan grekoromen milli takımını ziyaret etti.

Musa Aydın'dan Grekoromen Güreşçilere Ziyaret, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde son hazırlık kampını yapan grekoromen milli takımını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinden Hüseyin Yaşar ile Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'ne gelen başkan Aydın, takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ve takım kaptanı Rıza Kayaalp başta olmak üzere tüm takımla yakından ilgilenen Musa Aydın, takımla görüş alışverişinde bulundu.

Burada tesisler hakkında açıklamalarda bulunan Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Bu tesisler yıllardır Türk güreşine hizmet veriyor. Tadilat zamanı artık gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla harekete geçtik ve tesislerimizi baştan aşağı yeniledik. Bu tesislerin yenilenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Türk güreşine yakışır yeni tesisler kazandırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA

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