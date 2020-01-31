Musa Aydın'ın kamp ziyaretleri sürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyarette bulundu.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti. Daha önce kadın güreş, ardından da Grekoromen Milli Takımı kamplarını ziyaret eden Başkan Aydın, bu kez de serbest güreşçilerle bir araya geldi. Millilerle sohbet eden Musa Aydın, daha sonrada teknik ekiple toplantı yaptı. Aydın, teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Toplantının ardından başarılı bir yıl geçmesi için koç kesildi ve dua edildi. Bu yılın Türk güreşi için son derece önemli olduğunu belirten Musa Aydın, "Tokyo Olimpiyatları'na artık az bir zaman kaldı. Olimpiyatlar öncesinde ilk önemli sınavımızı İtalya'da vereceğiz. Avrupa şampiyonasında tüm kategorilerde takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Hemen ardından bizleri iki önemli olimpiyat elemesi bekliyor. 19- 22 Mart tarihlerinde Macaristan'da Avrupa elemeleri, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde ise Bulgaristan'da dünya olimpiyat elemeleri yapılacak. Bu iki elemede alabildiğimiz kadar Olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Her zaman söylüyorum; güreşte asıl hedef her zaman olimpiyatlardır. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın beşi güreşten gelmişti. Türk güreşi, Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm uluslararası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatları'nda da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istiyoruz" dedi.



İrbaikhanov: "Antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz"



Avrupa şampiyonası için çalışmalarını Teknik Direktör İsak İrbaikhanov yönetiminde sürdüren milliler, günde 3 antrenman yapıyor. Kuvvet, kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiren ay-yıldızlılar, her gün 4-5 saat çalışıyor. Şu ana kadar kamp çalışmalarından memnun olduğunu belirten İrbaikhanov, "Avrupa Güreş Şampiyonası'na artık az bir zaman kaldı. Biz son dünya şampiyonası biter bitmez bu yılın hazırlıklarına başladık. Şu anda antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımızın ortaya koymuş olduğu performanstan da memnunuz" şeklinde konuştu.



Asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğuna da vurgu yapan Teknik Direktör İrbaikhanov, "Bizim işin zirvesi olimpiyatlardır. Güreş branşı her zaman Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda geçmişte olduğu gibi yine güreş zirvede olmak zorunda. Bu yolda öncelikle kotaları almamız şart" diye konuştu.



Filistinli güreşçi milli takım kampında



Diğer yandan Bursa'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitim gören ve Filistin Milli Takımı'nda güreşen Ali Aburumaila, milli takımla birlikte çalışıyor. Başkan Musa Aydın da genç güreşçiyle bir araya gelerek sohbet etti. Aburumaila da Filistin Güreş Federasyonu Başkanı'nın yolladığı ve üzerinde Mescidi Aksa resmi olan plaketi Aydın'a taktim etti.



Kadro belli oldu



İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan güreşçiler de belli oldu. Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:



57 kg Süleyman Atlı



61 kg Hamza Alaca



65 kg Selahattin Kılıçsallayan



70 kg Haydar Yavuz



74 kg Soner Demirtaş



79 kg Batuhan Demirçin



86 kg Fatih Erdin



92 kg Süleyman Karadeniz



97 kg İbrahim Bölükbaşı



125 kg Tanju Gemici - İSTANBUL