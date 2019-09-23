Son Dakika Haberleri: Musa aydın: olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil
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Musa aydın: olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele veren Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, " Dünya Şampiyonası'nın yanında bir de olimpiyat kotası vardı. Yani iki şampiyona bir aradaydı. Gerçekten çok zor bir şampiyonaydı. Kazakistan'da olması özellikle çok zordu bizim için. Las Vegas'ta 4 vize almıştık, burada da 4 vize aldık. Daha çok vize olabilir miydi, olabilirdi. Çok sporcumuz son saniyelerde kaybetti. Bundan sonra önümüze bakacağız. Önümüzde Avrupa ve dünya kalifikasyonu var. Buralarda vize alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı" ifadesini kullanan Aydın, "Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama bizim geçmişimize baktığımız zaman, Türk sporunun geçmişine baktığımız zaman en fazla madalya aldığımız branş güreş. 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyanın 29'unu güreşte almışız. Onun için milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız. ?2020 Tokyo Olimpiyatları'nda inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Musa Aydın'ın açıklamaları

Detaylar

Musa Aydın, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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