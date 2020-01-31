Musa Aydın, Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Güreş Milli Takımı ve Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı'nın kamplarını da ziyaret eden başkan Aydın, Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcularla bir araya geldi ve teknik ekiple toplantı yaptı.

Toplantının ardından "başarılı bir yıl geçmesi için" dua edilerek kurban kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na az zaman kaldığını belirterek, "Öncesinde ilk önemli sınavımızı İtalya'da vereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda tüm kategorilerde takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından 19- 22 Mart tarihlerinde Macaristan'da olimpiyat Avrupa elemelerinin ve 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da olimpiyat dünya elemelerinin yapılacağına dikkati çeken Aydın, "Bu iki elemede alabildiğimiz kadar Olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Güreşte asıl hedef her zaman olimpiyatlardır." yorumunu yaptı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğini hatırlatan Aydın, "Türk güreşi Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm uluslarası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatları'nda da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kotaları almamız şart"

Kamp çalışmalarından memnun olduğunu aktaran Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise şunları kaydetti:

"Son Dünya Şampiyonası biter bitmez bu yılın hazırlıklarına başladık. Antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımızın performansından memnunuz. Bizim işin zirvesi olimpiyatlardır. Güreş branşı her zaman Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda geçmişte olduğu gibi yine güreş zirvede olmak zorunda. Bu yolda da öncelikle kotaları almamız şart."

Bu arada Bursa'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim gören Filistin Güreş Milli Takımı sporcusu Ali Aburumaila, milli takımla birlikte çalışıyor.

Aburumaila, bir araya geldiği başkan Aydın'a, Filistin Güreş Federasyonu Başkanı'nın yolladığı ve üzerinde Mescid-i Aksa'nın resmi olan plaketi takdim etti.