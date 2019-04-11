Musa Aydın: "Tarihi Bir Başarıya İmza Attık"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı ile ilgili tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı ile ilgili tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 1 Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sıklette 7 madalya kazanarak, takım halinde ikinci oldu. Avrupa Şampiyonluğunu 6 puanla kaçıran milli takımda Taha Akgül, Süleyman Atlı, Mustafa Kaya altın, Selahattin Kılıçsallayan gümüş, Fatih Erdin, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Recep Topal bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, topladıkları 156 puanla takım halinde ikinci oldu. Şampiyonayı Rusya 162 puanla birinci olarak tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın turnuva sonrasında yaptığı değerlendirmede serbest stilde tarihi bir başarının altına imza attıklarını belirterek, "10 sıkletin yedisinde madalya kazandık. Ayrıca 3 altın madalya kazandık. Takım sıralamasında ise sadece 6 puanla Avrupa Şampiyonluğunu kaçırdık. Bu Türk güreşinde uzun yıllardır yaşanmamış bir durum. Göreve geldiğimiz günden bu yana her şampiyonada üstüne koyarak gidiyoruz. Dağıstan'da geçtiğimiz yıl 2 altın 3 bronz madalya kazanmıştık. Bu yıl ise 3 altın 1 gümüş 3 bronz olmak üzere madalya sayımızı yediye çıkardık. Takım sıralamasında ise Avrupa şampiyonluğunu sadece 6 puanla kaçırdık. Bu uzun yıllardır elde edilememiş tarihi bir başarı. Sporcularımız bu şampiyonaya gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Ben hepsini kutluyorum" şeklinde konuştu.



"Kadınlar ve Greko-Romen stilde de başarılı olacağız"



Avrupa Güreş Şampiyonasına Kadınlar ve Greko-Romen stil maçlarıyla devam edildiğini belirten Başkan Aydın, "Kadın güreşinde son yıllarda önemli başarıların altına imza attık. İlk gün yapılan maçlar sonunda 5 sıkletin dördünde madalya mücadelesi vereceğiz. Greko-Romen stil müsabakalarında da madalya alacak çok iyi güreşçilerimiz var. İnşallah Romanya'dan serbest stilde olduğu gibi Kadınlar ve Greko-Romen stilde de tarihi başarılarla ülkemize döneriz. Türk halkı dualarını esirgemesin" açıklamasını yaptı.



"Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza Teşekkür Ederim"



İlk günden bu yana şampiyonayı yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden başkan Aydın, "Biz ülke olarak çok şanslıyız. Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Müsabakalar biter bitmez güreşçilerimizle ve bizlerle telefonla konuşup tebrik etti. Bu bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Ayrıca Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tüm güreşçilerimizle tek tek konuşup onları kutladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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