Musa Aydın: "Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Musa Aydın: 'Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

Musa Aydın: "Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz"

7 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı sonrası yurda döndükten sonra, "Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz" dedi.

Musa Aydın:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı sonrası yurda döndükten sonra, "Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz" dedi.


İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamlayan Güreş Milli Takımı Türkiye'ye döndü. Milli takım heyetiyle birlikte İtalya'dan dönen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Başkan Aydın, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda madalya sayısında düşüş olduğunu aktararak, "Geçen sene normal bir Avrupa Şampiyonası'na katılmıştık. Orada çok büyük bir başarıya imza attık. Bu yıl olimpiyat arifesi olduğu için kota maçlarımız da çok yakın olduğu için doğrusu Avrupa Şampiyonası'na bir turnuva gibi tecrübe kazanılsın diye değerlendirdik. Öyle değerlendirmek zorunda kaldık. Bu yıl olimpiyat hedefimiz olduğu için olimpiyat yılında Avrupa Şampiyonası'na özel bir hazırlık yapamazdık. Bizim hazırlığımız kota maçlarına" şeklinde konuştu.


Dünya kota maçlarına hazırlıklarının olduğunun altını çizen Başkan Aydın, "Dünya kota maçlarına hazırlanıyoruz. Burada en iyi kotaları alarak bayanlarda 4, grekoromende 4, serbest stilde 4 toplam 12 kota alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. 2016 Rio Olimpiyatlarında 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Ülkemizi Tokyo'da başarı ile temsil etmek istiyoruz. Tüm hedefimiz olabildiğince kota alıp Tokyo'ya gitmek" ifadelerini kullandı.


Bereket: "Her şey olimpiyat için"


Milli Takım Antrenörü Adem Bereket ise, "Olimpiyat öncesi iyi bir prova oldu. Rakipleri gördük. Taha olmadığı için bir boşluk hissediyoruz. Bir altın madalya eksik döndük. Hedefimiz olimpiyat. Tüm çalışmalar her şey olimpiyat için" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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