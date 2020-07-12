Musa Caner Aktaş, "Trabzon'a şampiyon olarak dönmek istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Musa Caner Aktaş, Play-Off'lar sonrası Trabzon'a şampiyon olarak dönmek istediklerini söyledi.



Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı futbolcusu Musa Caner Aktaş, 20 Temmuz'da başlayacak olan Play-Off maçları öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri Play-Off için mücadele ettiklerini ve bunu da hak ettiklerini ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "İlk başlarda 'oynanmayacak' denildiğinde çok üzülmüştük. Çünkü Play-Off'u çok hak ediyorduk. Sonrasında gelen karar ile mutlu olduk ve hırsla çalışmalara başladık" dedi.



Takımın başarılı sol kanat oyuncusu, kararı büyük heyecanla beklediklerini belirterek, "Biz diğer takımlardaki arkadaşlarla konuşuyorduk. Çoğu 'Bitse de gitsek' havasında idi. Ama bizim takım oynamak için kararı bekledi. Bireysel olarak çalışmalarımızı yaptık. Biz hep oynansın istedik. İnşallah maçlar sonrası 1. Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum" dedi



Hedeflerinin TFF 1. Lig olduğunu belirten Musa Caner Aktaş, "Play-Off'larda maç maç gideceğiz. Allah izin verirse 3 maçın sonunda Trabzon'a şampiyon döneceğiz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz şampiyon dönmek. Şampiyonluğu da burada kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON