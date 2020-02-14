Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu - Son Dakika Spor

Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği'nin başkanı Musa Çelik, Avrupa'da katıldığı yarışmalarda 4 kategoride birden şampiyonluk elde etti.

Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği'nin başkanı Musa Çelik, Avrupa'da katıldığı yarışmalarda 4 kategoride birden şampiyonluk elde etti.


Fransa'da ikamet eden ve aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği Başkanı Musa Çelik, Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonun düzenlediği yarışmalara katıldı. Almanya Fransa İsviçre Hırvatistan Slovakya Çek Cumhuriyeti Sırbistan ve Türkiye'nin de içinde olduğu yarışma toplam 12 kategoride yapıldı. Musa Çelik, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı. - BURSA

Musa Çelik, Avrupa, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kendisine emanet edilen araçla tur atan güvenlik görevlisi tazminatsız şekilde kovuldu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:52:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]