Son Dakika Haberleri: Musa Eroğlu, Sevcan Orhan'ı kırmadı
Son Dakika Magazin Musa Eroğlu, Sevcan Orhan'ı kırmadı

Musa Eroğlu, Sevcan Orhan'ı kırmadı

25 dakika önce

Halk müziğinden arabeske uzanan geniş repertuvarıyla büyük alkış alan Orhan, konserin ikinci yarısında, dinleyiciler arasında bulunan Musa Eroğlu'nu sahneye davet etti.

Musa Eroğlu, Sevcan Orhan'ı kırmadı, System.String[]

Halk müziğinden arabeske uzanan geniş repertuvarıyla büyük alkış alan Orhan, konserin ikinci yarısında, dinleyiciler arasında bulunan Musa Eroğlu'nu sahneye davet etti. Eroğlu, daveti geri çevirmedi, "Bu ülkenin kültürüne ve müziğine hizmet eden gençleri kırmak olmaz. Bu bayrağı taşımak için verdikleri mücadelede her zaman yanlarındayım" diyerek sahneye çıktı. İkili birkaç şarkıyı beraber seslendirerek dinleyicilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Musa Eroğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44 
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