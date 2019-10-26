Musa Eroğlu, Sevcan Orhan'ı kırmadı
25 dakika önce
Halk müziğinden arabeske uzanan geniş repertuvarıyla büyük alkış alan Orhan, konserin ikinci yarısında, dinleyiciler arasında bulunan Musa Eroğlu'nu sahneye davet etti.
Halk müziğinden arabeske uzanan geniş repertuvarıyla büyük alkış alan Orhan, konserin ikinci yarısında, dinleyiciler arasında bulunan Musa Eroğlu'nu sahneye davet etti. Eroğlu, daveti geri çevirmedi, "Bu ülkenin kültürüne ve müziğine hizmet eden gençleri kırmak olmaz. Bu bayrağı taşımak için verdikleri mücadelede her zaman yanlarındayım" diyerek sahneye çıktı. İkili birkaç şarkıyı beraber seslendirerek dinleyicilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44
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