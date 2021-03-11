Musa Evin, TDKD Başkanlığı'na aday oldu

Deri konfeksiyon sektörünün öncü isimlerinden Musa Evin, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Deri konfeksiyon sektörünün öncü isimlerinden ve İTO, TİM, TOBB gibi önemli STK'larda görev almış Musa Evin, deri konfeksiyon sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanlığı'na adaylığını koyduğunu açıkladı.

Musa Evin, başkanlığa seçilirse deri sektörü için yapacağı çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Sektörün önemli aktörlerinden oluşan yepyeni bir yönetim kurulu ile öncelikle TİM, İTO, İSO, İDMİB ve Türkiye Tanıtım Vakfı gibi üst kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Örgütleriyle ilişkileri tekrar güçlendirilip sektör projeleri için destek alacağız. İç piyasadan yeterince faydalanamayan sektörün hem iç piyasada imajını yükselterek hem de Dünya'ya tekrar tanıtarak derinin tekrar moda olmasını sağlayacağız. Türk deri merkezi olan Zeytinburnu'nda 'Sokak Defileleri' ve 'Çadır Günleri' yaparak en iyi ve en ucuz deriyi halkımızla buluşturacağız. Son yıllarda önemi artan e-ticaretin özellikle pandemi sürecinde önemi kat kat arttı. Biz de dernek olarak, üyelerimizin toptan ve perakende olmak üzere sıcak satış yapabileceği online satış sitesi kuracağız. Böylelikle Üyelerimizin, kolay ve hızlı satış yaparak faydalanmasını sağlayacağız. Yurt dışında yeni fuarlar bularak pazar çeşitliliğini arttıracak girişimlerde bulunacağız. Bu süreçte her türlü devlet desteklerinden faydalanmaları için üyelerimize rehber olacağız". - İSTANBUL