Son Dakika Haberleri: Musa Güney'in kişisel resim sergisi İtalya'da açılıyor
Son Dakika Kültür Sanat Musa Güney'in kişisel resim sergisi İtalya'da açılıyor

Musa Güney'in kişisel resim sergisi İtalya'da açılıyor

1 saat önce

Ressam Musa Güney'in İtalya'daki ilk kişisel sergisi "Sinapsi Naturali" 26 Ekim'de açılıyor.

Musa Güney'in kişisel resim sergisi İtalya'da açılıyor, System.String[]

Ressam Musa Güney'in İtalya'daki ilk kişisel sergisi "Sinapsi Naturali" 26 Ekim'de açılıyor.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 100'ün üzerinde kişisel ve karma sergide yer alan Türk ressam Musa Güney'in eserleri, İtalya'nın güneydoğusundaki liman kenti Bari'de bulunan Baart Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Güney'in 25 eserinin yer alacağı serginin küratörlüğünü Alessandra Trapana, organizasyonunu ise Güney'in sanatçısı olduğu Neoart Galeri üstleniyor.

Sergi, 9 Kasım'a kadar Bari şehrinde sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Musa Güney

1975 yılında Artvin Yusufeli'nde doğan sanatçı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden 1999'da mezun oldu ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti.

Güney, grafik tasarım alanında birçok firmada art direktör olarak çalıştı ve üniversite yıllarında grafik ve resim alanında 12 kişisel sergi açtı.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülü bulunan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergide yer aldı.

Musa Güney, İtalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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