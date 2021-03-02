Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" sanatseverleri bekliyor - Son Dakika

Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde izlenime sunulan sergide, sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından örnekler yer aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yakın zamanda İstiklal Caddesi'ndeki ek hizmet binasının altında açılacak Beyoğlu Sanat Galerisi sayesinde sanatsal etkinlikleri daha geniş çerçevede gerçekleştirme imkanı bulacaklarını söyledi.

Yıldız, Musa Güney'in sanatını kendine has bir bakış açısıyla icra eden bir sanatçı olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyoğlu Belediyesi olarak salgın döneminde de sanat faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldız, "Beyoğlu, kültürle sanatla anılmaya devam edecek." dedi.

Güçlü bir şekilde sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yıldız, "İnanıyorum ki sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirsek, Beyoğlu'nun da bu anlamda kimliğini muhafaza etmesine hep birlikte katkı sunacağız." değerlendirmesini yaptı.

"En fazla sanat bizim elimizden tutacak"

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, Beyoğlu'nun kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde en fazla sanat bizim elimizden tutacak. Çünkü bir sanat eseriyle yüzleşmek, onunla bir sanatsal alışveriş yapmak, bizi kendi içimizde bir yolculuğa götürecek, tazeleyecek ve yenileyecek bir şey." şeklinde konuştu.

Salgın döneminde açılan sergilere ilişkin bilgiler veren Şen, Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşturdukları önceki sergilerin de dönemle ilgili olduğunu kaydetti.

Şen, Musa Güney'in sürekli bir devinim ve dönüşüm içinde bütün dünyada karşılık bulan bir dil ortaya koyduğunun altını çizerek, "Şuradaki resimlerin hiçbirine imza atmasa, dünyanın neresinde olsa ilgilileri bir Musa Güney resmi olduğunu algılayacak ve anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey 'zerre'nin içerisinde gizli"

Ressam Musa Güney ise sanatçıların renklerle çizimle sanatla ve eserlerle düşüncelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Serginin ismine küratör Lütfi Şen ile birlikte karar verdiklerini anlatan Güney, "Tamamen içimden gelen bir ses, bir isim oldu. Hiç üzerinde tartışmadan, sergimizin adını 'Zerre' koyduk. İlk bakışta küçük bir şey gibi görünse dahi zerre bana her zaman bir büyük bütün gibi gelmiştir. Yani biz bir zerreysek dünyamız bir zerre, dünyanın üstündeki gezegenler bir zerre, onlara baktığın zaman aslında her şey zerrenin içerisinde gizli." şeklinde konuştu.

Üzerine basılan yerdeki çimenler, dikenler ve hayata dair objelerin sanata bakışını ortaya koyduğunu ifade eden sanatçı, "Mesela 'Dikenleri neden çalışıyorsunuz?' diyorlar bana. Diken baktığın zaman itici bir şey ama sanatın gücüyle birleştiği zaman estetik bir algıya dönüşebiliyor. Bu da nereye getiriyor bizi? Aslında her şey kendi içerisinde değerli ve önem arz ediyor. Bizim kötü gördüğümüz şeyler de aslında bakış açısına göre belki de iyidir." dedi.

Güney, resimlerinde daha çok ışık ve gölge unsurlarını, renk dengesini kullandığını, herkesin görmediği unsurlara ve bunların insan üzerindeki iz düşümlerine yer vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Eserleriyle ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer bulan, yurt dışındaki bienal ve sanat fuarlarında danışman, direktör ve jüri olarak görev alan Musa Güney'in 1999'dan bugüne kadar açtığı 21 kişisel sergisi bulunuyor.

Resimlerinde doğaya objektif bir gerçeklik olarak değil kendisindeki izdüşümlerinden hareketle yer veren sanatçının salgın dönemi çalışmalarından örneklerin de bulunduğu sergi, 13 Mart'a kadar görülebilecek.