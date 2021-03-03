Musa Güney'in sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Musa Güney'in sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu

03.03.2021 10:12

Musa Güney'in sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre", Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Musa Güney'in sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu

Başkan Haydar Ali Yıldız, "İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Sanat Galerisi açılacak"

İSTANBUL - Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre", Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Başkan Haydar Ali Yıldız, "Yakın zamanda İstiklal Caddesi'ndeki ek hizmet binasının altında açılacak Beyoğlu Sanat Galerisi sayesinde sanatsal etkinlikleri daha geniş çerçevede gerçekleştirme imkanı bulacağız" dedi.

Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde vatandaşlara sunulan sergide, sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından örnekler yer aldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, Ressam Musa Güney ile birlikte sanatseverler de katıldı.

"İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Sanat Galerisi açılacak"

Başkan Yıldız, "Yakın zamanda İstiklal Caddesi'ndeki ek hizmet binasının altında açılacak Beyoğlu Sanat Galerisi sayesinde sanatsal etkinlikleri daha geniş çerçevede gerçekleştirme imkanı bulacağız. Musa Güney, sanatını kendine has bir bakış açısıyla icra eden bir sanatçıdır. Beyoğlu Belediyesi olarak salgın döneminde de sanat faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Beyoğlu, kültürle sanatla anılmaya devam edecek. Güçlü bir şekilde sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirsek, Beyoğlu'nun da bu anlamda kimliğini muhafaza etmesine hep birlikte katkı sunacağız" dedi.

Ressam Musa Güney ise, "Sanatçılar renklerle çizimle sanatla ve eserlerle düşüncelerini ortaya koyuyor. Serginin ismine küratör Lütfi Şen ile birlikte karar verdik. Tamamen içimden gelen bir ses, bir isim oldu. Hiç üzerinde tartışmadan, sergimizin adını 'Zerre' koyduk. İlk bakışta küçük bir şey gibi görünse dahi, zerre bana her zaman bir büyük bütün gibi gelmiştir. Yani biz bir zerreysek dünyamız bir zerre, dünyanın üstündeki gezegenler bir zerre, onlara baktığın zaman aslında her şey zerrenin içerisinde gizli" ifadelerini kullandı.

Güney, "Üzerine basılan yerdeki çimenler, dikenler ve hayata dair objeler sanata bakışımı ortaya koyuyor. Mesela 'Dikenleri neden çalışıyorsunuz?' diyorlar bana. Diken baktığın zaman itici bir şey ama sanatın gücüyle birleştiği zaman estetik bir algıya dönüşebiliyor. Bu da nereye getiriyor bizi? Aslında her şey kendi içerisinde değerli ve önem arz ediyor. Bizim kötü gördüğümüz şeyler de aslında bakış açısına göre belki de iyidir. Resimlerimde daha çok ışık ve gölge unsurlarını, renk dengesini kullanıyorum. Herkesin görmediği unsurlara ve bunların insan üzerindeki iz düşümlerine yer vermeye çalışıyorum" dedi.

Çalışmalar 13 Mart'a kadar sergilenecek

Eserleriyle ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer bulan, yurt dışındaki bienal ve sanat fuarlarında danışman, direktör ve jüri olarak görev alan Musa Güney'in 1999'dan bugüne kadar açtığı 21 kişisel sergisi bulunuyor. Sanatçının salgın dönemi çalışmalarından örneklerin de bulunduğu sergi, 13 Mart'a kadar görülebilecek.

Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu
Musa Güney'in sergisi Zerre sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi, Musa Güney, Lütfi Şen, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Musa Güney'in sergisi 'Zerre' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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