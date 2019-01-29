Musa Nizam Akhisarspor'a İmza Attı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Akhisarspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Akhisarspor, Antalyaspor
ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam
ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Antalyaspor'un alt yapısından yetişen oyuncu sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor
ve Trabzonspor
formalarını giydi. Süper Lig kariyerinde 121 maça çıkan Musa Nizam, 3 gol 3 asist kaydetti. Yarın takımla birlikte çalışmalara çıkması beklenen Musa Nizam'ın hafta sonundaki Medipol Başakşehir
maçında kadroda yer alacağı tahmin ediliyor. Akhisar Belediyespor
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel
katıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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