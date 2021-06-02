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Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika

Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

02.06.2021 16:16

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle oyuncu Ezgi Mola'ya dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" ifadelerini kullandı.

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

EZGİ MOLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

"ÖZÜR DİLEMEKTEN İMTİNA ETTİ"

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" dedi.

Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Musa Orhan, Ezgi Mola, Hakaret, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika Magazin


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