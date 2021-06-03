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Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı - Son Dakika

Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı

03.06.2021 16:48

Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a hakaret etmesi nedeniyle oyuncu Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına sosyal medya üzerinden tepki geldi. Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek vermek için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını ileri sürdüğü 16 ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sosyal medyadan Mola'ya destek veren vatandaşlar ünlü oyuncuya moral mesajları atarken, Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş'tan yine tepki çeken bir açıklama geldi. Akkuş, Ezgi Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

ORHAN'IN TUTUKSUZ YARGILANMASI TEPKİ İLE KARŞILANMIŞTI

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı

"16 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı

Mehmet Erkan, Musa Orhan, Ezgi Mola, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı - Son Dakika


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