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Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor - Son Dakika

Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor

04.06.2021 16:58

Musa Orhan'a Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Türkiye'nin gündemine oturan bu dava da yeni bir gelişme yaşandı. Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'ın avukatından "Özür dile" teklifi geldi. Ancak Mola'nın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Sanatçı Ezgi Mola da, sosyal medya hesabında "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" şeklinde paylaşımda bulundu.

"TEPKİMİ HER DUYARLI İNSAN GİBİ VERDİM"

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola'nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021'de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum."

ÖZGE MOLA "ÖZÜR DİLE" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Orhan'ın avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

16 ÜNLÜYE DE SUÇ DUYURUSU

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava açılmasının ardından sosyal medyadan ünlü oyuncuya destek yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Musa Orhan'ın özür dile teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor

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Son Dakika Magazin Musa Orhan'ın 'özür dile' teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor - Son Dakika Magazin


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