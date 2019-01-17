Son Dakika Haberleri: Müsabakada Öteki Tura Geçebiliriz Diye Düşünüyorum"

Müsabakada Öteki Tura Geçebiliriz Diye Düşünüyorum"

20 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kasımpaşa 0-0'lık skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum.

Müsabakada Öteki Tura Geçebiliriz Diye Düşünüyorum
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kasımpaşa 0-0'lık skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz takımın performansından memnunuz. Sonuçta 0-0'lık bir skor içeride çok dezavantaj değil. Dışarıda atacağımız 1 gol veya kazanacağımız müsabakada öteki tura geçebiliriz diye düşünüyoruz" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi bir mücadelenin olduğunu aktardı. Yalçın, "Bence iyi bir maç oldu. İki takımın da çok mücadele ettiği, koştuğu, kazanmak için çok efor sarf ettiği bir müsabaka oldu. Çok ciddi bir lig maçı havasında geçti müsabaka. Agresif, zaman zaman gerginliklerin olduğu bir müsabaka oldu. Biz oynanan oyundan, takımızdan memnunuz. İlk yarım saatlik bölümde oyuna çok konsantre olamadık. Bunu kenarda çok net fark ettik ama ondan sonra oyuna konsantre olmaya başladık" dedi.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİ MÜCADELE ETTİK" Maçın ikinci yarısı kendileri için çok daha iyi olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"İkinci yarı daha iyi mücadele ettik, daha iyi top oynadık, pozisyonlarda bulduk. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz takımın performansından memnunuz. İki ayaklı bir maç oynadık. Sonuçta 0-0'lık bir skor içeride çok dezavantaj değil. Dışarıda atacağımız 1 gol veya kazanacağımız müsabakada öteki tura geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bana göre şanslar eşit, oranlar çok farklı değil. Bana göre şanslar çeyrek finale eşit gibi görünüyor" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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