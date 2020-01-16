Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti - Son Dakika

Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti

7 saat önce

Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.

Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti, System.String[]

Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.


Okullar arası yüzme şampiyonasında tansiyonu düşen Esma E., (15) adlı sporcu bayıldı. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etmek için yardıma koştu. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda okullar arası yüzme şampiyonası gerçekleşti. Müsabakalar sırasında Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Esma E. tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sağlık görevlileriyle birlikte gence ilk müdahaleyi yaptı. Lise öğrencisi Esma E.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sporcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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