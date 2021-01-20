Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

20.01.2021 20:17
Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Belhanda'nın yerden çevirdiği topa Emre Akbaba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Leismann'ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içine yöneldi. Ceza sahası içinde Donk yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: TT Stadı

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xx, Saracchi xx, Taylan xx, Emre Akbaba xx, Feghouli xx, Arda Turan xx, Belhanda xx, Babel xx

Yedekler: Okan, Fatih, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Luyindama, Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Leismann xx, Muhammet xx, Bergdich xx, Murawski xx, Sacko xx, Dossevi xx, Recep Niyaz xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Ahmad, Sakıb, Varela, Tusha, Mert, Özer, Emirhan, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Emre Akbaba (dk. 8), Feghouli (dk. 17), Donk (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Taylan (Galatasaray), Rodallega (Denizlispor)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Emre Akbaba, Denizlispor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika


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