Musabbar Filmi

Yönetmenliğini R. Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un üstlendiği korku, gerilim türündeki film
in kadrosunda Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler gibi isimler yer alıyor. Yapımı Büyük Galileo'ya ait olan film
in senaryosunu R. Engin Tutuş kaleme alırken görüntü yönetmenliğini ise Metin Kuru üstleniyor.Yönetmen:
R. Engin Tutuş, Erdal TutuşSenaryo:
R. Engin TutuşOyuncular:
Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçi, Reza Mollazade, Emine Söyler, M. John Rashiddin, Barış Bayram
Kesen, Sedef Seda Ekiztaş, Mehmet Çağlar
Atakçı, Şemse Gürses, Mustafa Diyar Demirsoy, Ömer Tutuş, Müslüm Işık, Cennet ŞevranFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
MusabbarYapımcı Firma:
Büyük GalileoYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
116 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
25.01.2019Musabbar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.