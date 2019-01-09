Son Dakika Haberleri: Musabbar Filmi

Musabbar Filmi

9 dakika önce

Musabbar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Musabbar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmenliğini R. Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un üstlendiği korku, gerilim türündeki filmin kadrosunda Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler gibi isimler yer alıyor. Yapımı Büyük Galileo'ya ait olan filmin senaryosunu R. Engin Tutuş kaleme alırken görüntü yönetmenliğini ise Metin Kuru üstleniyor.


Yönetmen: R. Engin Tutuş, Erdal Tutuş
Senaryo: R. Engin Tutuş
Oyuncular: Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçi, Reza Mollazade, Emine Söyler, M. John Rashiddin, Barış Bayram Kesen, Sedef Seda Ekiztaş, Mehmet Çağlar Atakçı, Şemse Gürses, Mustafa Diyar Demirsoy, Ömer Tutuş, Müslüm Işık, Cennet Şevran
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Musabbar
Yapımcı Firma: Büyük Galileo
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

Musabbar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:54 Kaynak: InterSinema.com

Kültür Sanat
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