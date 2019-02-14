Musabeyli Birinciliğe Doymuyor
2 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bocce'de İl birincisi oldu.
Kilis
'in Musabeyli
ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bocce'de İl birincisi oldu.
Musabeyli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün protokol çerçevesinde okullarda açılan kurslarda Yatılı ilköğretim Bölge Okulu Dart'tan sonra Bocce'de de il birincisi oldu. Bocce'de erkeklerde il birincisi, kızlarda ise il ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat, okullarda açtıkları kursların faydasını gördüklerini ifade ederek, "Okul sporlarında üç birincilik kazandık. Musabeyli Kaymakamımız Ertuğrul Avcı bizlere her türlü desteği veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile YİBO Okul Müdürü Ahmet Polat
ve Beden Eğitimi Öğretmeni Vahap Tan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
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