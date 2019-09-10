Musabeyli'de 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı toplantısı gerçekleştirildi

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Açıkgöz, Musabeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gülener Koçarslan, okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda eğitim masaya yatırıldı. Musabeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, Musabeyli ilçesinde eğitimle ilgili son durum hakkında, yapılanlar ile yapılacaklar hakkında bir sunum yaptı.



Kaymakam Sertaç Kırçuval, " Musabeyli ilçesinde eğitimin kalitesinin artırılması, bağımlılıkla mücadele, öğrenci servislerinin denetimi ve eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulların sorunlarının görüşüldüğü koordinasyon toplantısı yaptık" dedi. - KİLİS