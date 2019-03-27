Musabeyli'de Kütüphaneler Haftası Etkinliği

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılan etkinlikte Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.



Avcı, burada yaptığı konuşmada, kütüphaneler ve okumanın önemine işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri projenin tamamlanmasıyla her okulun bir kütüphanesi olacağını müjdeledi.



Avcı, oluşturulan kütüphanelerde en çok kitap okuyan öğrencilerin bilgisayar ile ödüllendirileceğini söyledi.



Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte kitap okumasıyla sona erdi.

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