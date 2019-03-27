Son Dakika Haberleri: Musabeyli'de Kütüphaneler Haftası Etkinliği

Musabeyli'de Kütüphaneler Haftası Etkinliği

1 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Musabeyli'de Kütüphaneler Haftası Etkinliği, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılan etkinlikte Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, kütüphaneler ve okumanın önemine işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri projenin tamamlanmasıyla her okulun bir kütüphanesi olacağını müjdeledi.

Avcı, oluşturulan kütüphanelerde en çok kitap okuyan öğrencilerin bilgisayar ile ödüllendirileceğini söyledi.

Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte kitap okumasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Kilis, Musabeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altınordulu Erce Beşiktaş Yolunda Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musabeyli'de Kütüphaneler Haftası Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]