Musabeyli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü
15 dakika önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:19 Kaynak: İHA
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