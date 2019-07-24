Musabeyli ilçesinde Curling takımı kuruldu
1 saat önce
Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat, ilçelerinde Curling takımı kurulduğunu belirterek, eğitimlerin önümüzdeki ay başlayacağını söyledi.
Musabeyli Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
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İlçe Müdürü Cevdet Polat, ilçelerinde Curling takımı kurulduğunu belirterek, eğitimlerin önümüzdeki ay başlayacağını söyledi.
Polat, Türkiye
'de bir çok il ve ilçede Curling takımının olmadığını ifade ederek, "Curling takımını Musabeyli ilçemizde kurduk. Curling takımı Kilis
'te dahi olmamasına rağmen ilçemizde takım oluşturduk. Ağustos ayı içerisinde Türkiye Curling Federasyonu yetkilileri eğitim verecekler. Bu eğitimlerde 8 er kişilik gruplara verilecek. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak 16'şar saat sürecek. Eğitimimizden 8 er kişiden oluşan 2 farklı gençlik lideri ve antrenör grubumuz istifade edecek. Eğitimimiz toplam 32 saat sürecektir. Eğitim esnasında kullanılacak materyalleri yüklenici firma tedarik ederek, Ağustos ayında yapılacak olan Eğitim İpekyolu
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecektir" dedi. - KİLİS
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