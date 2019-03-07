Son Dakika Haberleri: Musabeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Musabeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

33 dakika önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Musabeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Musabeyli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve çok sayıda muhtar katıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, Musabeyli, 3. Sayfa
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