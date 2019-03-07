Musabeyli İlçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
33 dakika önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Kilis
'in Musabeyli
ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Musabeyli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve çok sayıda muhtar katıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:11 Kaynak: İHA
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