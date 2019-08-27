Son Dakika Haberleri: Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti
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Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti

31 dakika önce

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti, System.String[]

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.


Musabeyli Kaymakamı iken Muş'un Varto İlçe Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu. Rektör Karacoşkun, ziyaretinden dolayı Avcı'ya teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

Mustafa Doğan, Musabeyli, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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