MUSACALI BARAJI'NDA SU TUTULMAYA BAŞLANDI

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ İzmir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. İzmir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bergamalı Üreticileri Müjdeli Haber2018 yılının bahar ayında, bir sahur vakti Musacalı Barajı'nın temelini atmıştık. İhale takvimine göre 25. 07. 2022 yılında tamamlanması gerekiyordu. Ancak gece gündüz demeden çalıştık ve Musacalı Barajı'nı planlanandan 1 yıl önce tamamlandık. Bergamalı üreticilere hayırlı olsun. Planlanandan 1 yıl önce tamamlandı20 Ağustos 2021 itibari ile Musacalı Barajı'nda su tutmaya başladık. Sulama şebekesi içinde çalışmalar sürüyor. Musacalı Barajı, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bakırçay Ovası'nda 22. 950 dekar araziye can suyu verecek. Bölgede hem sulama maliyetleri düşecek hem de verim artacak. Musacalı Barajı bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 42 milyon lira daha fazla kazandıracak. Kocadere üzerine inşa edilen Musacalı barajının temelden yüksekliği 79 metre. Musacalı Barajı yaklaşık 25 milyon m3 su tutma kapasitesi ile bölgenin en büyük barajlarından biri. Gövdesi için 1. 156 bin m3 dolgu yaptık, beton kaplama çalışmaları kapsamında ise 20 ano inşa ettik ve8000 m3