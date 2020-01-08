Musacalı Barajı'nın yarısı bitti - Son Dakika

22 bin 950 dekar araziye can suyu vermesi beklenen Bergama Musacalı Barajı'nda, yüzde 50 sınırı aşılırken, yarısı tamamlanan barajın gövde dolgusunun 3 ay içinde bitirileceği, dolusavak inşaatının başlayacağı bildirildi. Dev proje hizmete girdiğinde ise Bergamalı üreticilere yılda 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak.



Bergamalı çiftçilere Musacalı Barajı'ndan müjde var. Üreticilerin sabırsızlıkla beklediği barajının yarısı tamamlandı. Yüzde 53 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda, gövde dolgusunun 3 ay içinde tamamlanacağı ifade edildi.



22,950 dekar araziyi sulayarak bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla tahmini 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak barajın inşaatı yaz aylarıyla birlikte hız kazandı. Tempo sonbahar aylarında daha da artarken, taş ocağından gelen kaya miktarı günlük 150 kamyondan 250 kamyona çıkartıldı.



Şuana kadar Musacalı Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 700 bin metreküp dolgu yapıldı. Bu rakamın, 3 ay içinde 1 milyon 100 bin metreküpe çıkacağı ve barajın gövdesinin 2020 baharında tamamlanacağı belirtildi. Daha sonra ise dolu savak inşaatı ön yüzü beton kaplama çalışmalarının start alacağı açıklandı.



Öte yandan, Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliğinin temelden 79 metre olacağı baraj, 25 milyon metreküp su tutulabilecek.



2022 yılında hizmete girmesi planlanan ve 32 milyon 692 bin liraya ihale edilen baraj, çiftçilere ise 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliğinin arması beklenirken, zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verimin katlanacağı, tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşulacağı dilet getirildi. - İZMİR