Musacalı'ya 2 Bin 200 Metre yeni terfi hattı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı mahallesinde 2 bin 200 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirerek, mahallede MASKİ tarafından açılmış olan 2'nci sondajı da vatandaşların kullanımına sundu. Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçilerin gelmesiyle birlikte nüfusu artan Musacalı mahallesinde içme suyu sıkıntısı son buldu.

"Yaz aylarında gelen mevsimlik işçilerle birlikte içme suyu ihtiyacımız artıyor"

Musacalı Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, mahallesindeki su sıkıntısının son bulduğunu belirterek Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Sezgi, "Yaz aylarında mahallemize mevsimlik işçiler geliyor. Buna bağlı olarak da mahallemizin nüfusu ve içme suyu ihtiyacımız artıyor. Özellikle yaz aylarında mahallemizde içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden açılan sondaj kuyumuz, döşenen bu terfi hattı ile birlikte kullanıma alındı. Mahallemizde artık içme suyu sıkıntısı yaşamayacağız. Allah emeği geçenlerden razı olsun" açıklamasında bulundu.