Musafa Adıgüzel: Türkiye'de Covid-19 Vaka Sayısı Neredeyse Sıfır. Bu Durum Teknik Olarak Mümkün Değil - Son Dakika
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Musafa Adıgüzel: Türkiye'de Covid-19 Vaka Sayısı Neredeyse Sıfır. Bu Durum Teknik Olarak Mümkün Değil

23.06.2022 12:40
Musafa Adıgüzel: Türkiye'de Covid-19 Vaka Sayısı Neredeyse Sıfır. Bu Durum Teknik Olarak Mümkün Değil

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye’deki Covid-19 vaka sayılarına dikkat çekerek, "ABD'de şu anki sayılar, tüm salgın dönemi ortalamalarına eşittir. Yine örneğin İtalya'da sayılar, tüm salgın ortalamalarına eşittir. Fakat Türkiye'nin grafiğine baktığımızda her nasılsa sayılar neredeyse sıfır gözükmektedir. Tabii bu durum teknik olarak mümkün değil. Türkiye'de yeterli test yapılmamaktadır. Vakalar tespit edilmediği için bu sayılar oluşmaktadır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye'deki Covid-19 vaka sayılarına dikkat çekerek, "ABD'de şu anki sayılar, tüm salgın dönemi ortalamalarına eşittir. Yine örneğin İtalya'da sayılar, tüm salgın ortalamalarına eşittir. Fakat Türkiye'nin grafiğine baktığımızda her nasılsa sayılar neredeyse sıfır gözükmektedir. Tabii bu durum teknik olarak mümkün değil. Türkiye'de yeterli test yapılmamaktadır. Vakalar tespit edilmediği için bu sayılar oluşmaktadır" dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyrini değerlendirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"SONBAHARDA BİR FACİAYLA KARŞI KARŞIYA KALMAYALIM"

"Son günlerde Covid'de artan vakalar duyuyoruz. Covid'de sayıların yüksek olduğu geçtiğimiz yıllara baktığımızda, o dönemde bile olmayan bir durum var. Covid vakalarında yaz aylarında azalma olması gerekirken ilk defa bu aylarda artıştan bahsediyoruz. Bu, yeni varyantların bir özelliği de olabilir. Yeni bir virüs varyantının yüksek bulaştırıcılık veya antikordan kaçabilme özelliği olabilir. ya da ülkemize özel bir durum olarak test sayılarını azalttıkları için, önlemleri azalttıkları için, aşılamayı azalttıkları için antikor seviyelerinde düşme olduğu için olabilir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyorum; proaktif olalım, önleyici olalım, öngören bir sağlık politikası izleyelim. Önümüzdeki sonbaharda bu durumun önünü alamayıp bir faciayla karşı karşıya kalmayalım.

"VAKALAR TESPİT EDİLMEDİĞİ İÇİN BU SAYILAR OLUŞUYOR"

Yine salgının değil de algının peşinde olan bir Sağlık Bakanı'nın izlerini görüyoruz. Turizm sezonu ve ekonomideki sıkıntılar, bu tabloyu görmezden gelen bir Sağlık Bakanı şüphesi uyandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ABD'de şu anki sayılar, tüm salgın dönemi ortalamalarına eşittir. Yine örneğin İtalya'da sayılar, tüm salgın ortalamalarına eşittir. Fakat Türkiye'nin grafiğine baktığımızda her nasılsa sayılar neredeyse sıfır gözükmektedir. Tabii bu durumun teknik olarak olması mümkün değil. Türkiye'de yeterli test yapılmamaktadır. Vakalar tespit edilmediği için bu sayılar oluşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye, Ukrayna, Arjantin ve Kolombiya'yı kendisine vaka bildirmeyen ülkeler olarak listelemiştir. Önümüzdeki sonbaharda tekrar bir facia ile karşılaşmamak için bu konunun önemini şimdiden söylemek istedim."

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Kaynak: ANKA

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