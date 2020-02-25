Muşambadan Elbise Giydi, Kadınları Unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşambadan Elbise Giydi, Kadınları Unutmadı - Son Dakika

Muşambadan Elbise Giydi, Kadınları Unutmadı

21 dakika önce

Hayat Şaşırtır şarkısıyla, Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri gecesinde En İyi Jenerik Müziği ödülünü alan Aydilge, giydiği elbisesiyle de törende ilgi odağı oldu.

Muşambadan Elbise Giydi, Kadınları Unutmadı, System.String[]

Aydilge Şaşırttı!

Aydilge'den Ödül Töreninde Kadınlara Saygı Duruşu

Bir süredir israfla mücadele ve tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için kağıt, plastik gibi geri dönüşüm

malzemelerinden elbiseler giyen Aydilge, bu sefer de muşambadan hazırlanmış ve üzerinde dünyayı değiştiren kadınların resimlerini taşıyan elbisesiyle ilgi odağı oldu.

''Bu gece Sabiha Gökçen, Duygu Asena, Zübeyde Hanım, Halide Edip Adıvar, Madam Curie, Virgina Woolf gibi muhteşem kadınların resimlerini taşıyorum üzerimde'' diyen Aydilge, arkadaşı Hanse Altın ile beraber elbiseyi tasarlarken pahalı bir kumaş yerine, neden geri dönüşüm malzemesi olan muşambayı kullandıklarını ise şu sözlerle açıkladı: ''Çünkü asıl değerli olan sahip olduğumuz pahalı şeyler değil, bu değerli kadınların yaptığı gibi ürettiklerimizdir. Ben de kendi söz ve bestelerini yazan bir müzisyen olarak bu ödüle layık görüldüğüm için, örnek aldığım tüm bu eşsiz kadınları hem anmak yani bir nevi geri dönüştürmek, hem de geri dönüşüm malzemeleri kullanarak, tüketim ve gösteriş çılgınlığını eleştirmek istedim.''

Sabiha Gökçen, Zübeyde Hanım, Duygu Asena, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:29 Kaynak: Bültenler
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